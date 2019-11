All'indomani dell'espulsione rimediata a Lecce per un colpo in faccia dato all'attaccante del Lecce, il portiere svedese ha scritto su Instagram: "Sfortunata fine della partita. Mi scuso con i miei compagni di squadra, i miei allenatori e i nostri tifosi. Non avrei mai voluto lasciarli soli in questo match, siamo stati vicini ai 3 punti dopo un grande sforzo di squadra. Nuove partite sono in arrivo, farò tutto il possibile per supportare la mia squadra come sempre!".