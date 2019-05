Simone Padoin ha parlato a Sky Sport prima della gara che vedrà il suo Cagliari affrontare la Lazio: "La prima cosa è portare a casa la salvezza, senza pensare a cosa farà l'Empoli domani. Se vinciamo, siamo salvi. Abbiamo una partita difficilissima contro una squadra in lotta per l'Europa che ha le carte in regola per farlo. Quindi sappiamo che sarà dura però ci proviamo. Lazio con la testa alla finale di Coppa Italia? Sicuramente è una cosa importante per loro ma vorranno entrare in Europa dalla porta principale senza stare ad aspettare la finale. E' una squadra molto fisica, siamo preparati: la Lazio fa parte tra le 6-7 club alle spalle della Juventus, che possono fare grandi annate. Il mio futuro? Non lo so, queste sono cose che decide la società. Ho già detto che mi piacerebbe rimanere, però è una decisione che spetta a loro e non solo a me".