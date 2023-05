Cagliari-Parma 3-2: il tabellino



RETI: 10′ Benedyczak (P), 26′ Sohm (P), 69′ Luvumbo (C), 84′ Lapadula rig. (C), 89′ Luvumbo (C).



AMMONITI: 29′ Estevez, 62′ Vazquez, 65′ Chichizola, 72′ Mihaila



CAGLIARI (4-3-1-2) – Radunovic; Zappa (70′ Di Pardo), Dossena (70′ Goldaniga), Altare, Azzi; Nandez, Makombou, Rog (45′ Deiola); Mancosu (62′ Viola); Pavoletti (45′ Luvumbo), Lapadula. A disposizione: Aresti, Millico, Prelec, Lella, Barreca, Obert, Kourfalidis. Allenatore: Claudio Ranieri



PARMA (4-2-3-1) – Buffon (45′ Chichizola); Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Bernabé, Estevez (45′ Juric); Zanimacchia (87′ Bonny), Sohm (58′ Man), Benedyczak (68′ Mihaila); Vazquez. A disposizione: Corvi, Balogh, Charpentier, Hainaut, Circati, Inglese, Zagaritis. Allenatore: Fabio Pecchia