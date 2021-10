Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha parlato a DAZN nel prepartita della sfida contro la Fiorentina:



TEMPO - "È sicuramente troppo presto per il mercato perché il mister ha preso i ragazzi da poco, ma questa squadra può fare un buon campionato. Le energie le tireremo fuori da dentro, non dal mercato".



ASTORI - "Però voglio dire che questa per noi resterà sempre la partita di Davide Astori: vogliamo essere vicini alla famiglia e ci teniamo particolarmente, anche per i 400 tifosi che sono arrivati qui".