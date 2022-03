Mario Passetti, dg del Cagliari, è intervenuto a Dazn prima della sfida con il Milan: "Joao Pedro con l'Italia? Ci fa piacere. Joao è il nostro emblema, il nostro capitano. Siamo molto contenti per i 9 convocati nelle nazionali. Pedro è italiano a tutti gli effetti, è un cittadino italiano e anzi... è più sardo che italiano".



RECUPERI PER PARTITE SALTATE CAUSA COVID - "Noi dobbiamo guardare le nostre partite e far benissimo nelle nove che mancano. Avere troppi asterischi in classifica, con partite importanti per lo scudetto... Sarebbe utile fissare subito le partite: è più corretto per la regolarità del campionato".