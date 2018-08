Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.



Queste le sue parole: "La mia abilità nel gioco aereo? Devi capire prima degli altri dove va a finire il pallone. Più vai verso la palla, più forza dai. Poi se la schiaccio il portiere ha più difficoltà. E devi saper prendere il tempo. Il presidente Giulini? Mi ha dato il tempo che mi serviva dopo le difficoltà di Napoli dove a volte non giocavo neppure le partitelle. In città mi trovo benissimo, faccio vita con la mia compagna ma esco anche con i ragazzi della squadra. Amo il pesce da buon livornese e in Sardegna e ho imparato ad apprezzare le specialità tipiche. La Nazionale? Sarei contento di tornarci, lo spero proprio. Vorrebbe dire che sto facendo bene con la squadra, la Nazionale è un onore".