Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, parla a Sky Sport nell'intervallo della sfida contro il Milan: "Abbiamo già festeggiato in albergo, come è giusto che sia. Oggi affrontiamo una squadra fortissima, non vogliamo fare brutta figura, l'abbiamo preparata al meglio. Con la salvezza acquisita giochi con meno paura".