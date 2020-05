Leonardo Pavoletti, ancora fermo ai box dopo la nuova rottura del crociato, parla a Sabato Sport, su RadioUno: “In vista della ripartenza, fra i calciatori c'e' un po' di timore, il contagio é facile e il pensiero di poter contagiare tante altre persone non è una cosa che puoi prendere alla leggera. Vogliamo tutti tornare a giocare ma dobbiamo essere tutelati per poter giocare a calcio e non pensare ad altro. Se un giocatore non è libero mentalmente non può rendere al 100%. Stare un mese, due mesi lontano dal campo è dura. Siamo consapevoli dei rischi e del periodo storico in cui ci troviamo, c’è voglia di ripartire ma siamo abbastanza intelligenti per capire che la salute viene prima di tutto e dobbiamo aspettare che ci siano tutte le condizioni per fare calcio nel modo giusto e non affrettare le cose per poi dover tornare indietro".