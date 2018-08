Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Ringrazierò il presidente Giulini per sempre. A Cagliari mi ha dato fiducia e mi ha fatto aspettare. Dandomi il tempo che mi serviva dopo le difficoltà di Napoli. Ho lavorato bene con Maran e lo staff. Con loro sono felice. Dopo un anno difficile come quello di Napoli dove, a volte, non giocavo neppure le partitelle, ci voleva".