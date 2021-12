Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, parla a Dazn prima della partita con l'Udinese: "​Siamo molto fragili in questo momento, soprattutto alla luce di due anni difficili. Non è facile vivere due anni di pressione, in certe partite abbiamo pagato a caro prezzo il minimo errore. Sappiamo il valore che ha questa partita e proveremo a vincere. A fine partita dobbiamo essere convinti e orgogliosi di quello che abbiamo dato in campo".