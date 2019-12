Intervenuto in un'intervista a GQ, Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari alle prese con un infortunio, ha dichiarato: "Europei? Sto lavorando sodo, spero di tornare a marzo. A giugno 2020 ci sono gli Europei, avrò pochi mesi a disposizione, voglio convincere Mancini a convocarmi".



SULLA SVOLTA - "A 22 anni giocavo nella Juve Stabia, in Serie C. Ero in confusione, giravo a vuoto. Mi sono detto "Pavo, qui devi decidere cosa vuoi fare di te stesso". Quella fu la prima volta in cui mi sono sentito un uomo. L'anno dopo a Lanciano ho segnato 16 gol ed è cominciata la mia seconda vita".