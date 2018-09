L'attaccante Leonardo Pavoletti parla a Sky Sport del momento del Cagliari e della mancata chiamata di Mancini in Nazionale: "Siamo contenti, stiamo vivendo bel periodo. Dopo la sconfitta di Empoli volevamo una reazione mentale, perché il deficit è stato di quel tipo, e c’è stata contro Sassuolo e Atalanta. Ora ci prepariamo bene, ci aspetta un grande match col Milan. Io sono partito bene, bisogna continuare e non accontentarsi. Questa squadra merita di fare un campionato dignitoso, di salvarsi e divertirsi. Se poi arrivano tanti altri gol per me, ne sarò felice. Italia? Non sono deluso, ma speravo di essere convocato. Vuol dire che questi gol non sono bastati, dovrò farne di più. Gol di testa? Una grande dote che ho scoperto di avere, ma spero di fare tanti altri gol di piede. Gol per la Nazionale e per la salvezza? Nel momento difficile ci siamo uniti: la salvezza dell'anno scorso, sofferta, rappresenta il primo mattoncino importante per questa stagione, nella quale non vogliamo farci trovare impreparati e sfruttare le nostre qualità".