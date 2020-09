Il Cagliari è pronto ad acquistare in prestito con diritto di riscatto Federico Fazio dalla Roma, ma secondo il Corriere dello Sport c'è un dettaglio importante che manca all'appello e per cui si dovrà ancora trattare a lungo. Fazio vuole il rinnovo di contratto con la Roma, attualmente in scadenza nel 2022, per un'altra stagione.