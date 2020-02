Quelle contro il Genoa per Fabio Pisacane non sono mai gare come le altre.

Se il difensore del Cagliari è diventato un calciatore professionista e soprattutto è riuscito a uscire praticamente indenne da una malattia terribile (il semisconosciuto morbo di Guillain-Barrè) il merito è in gran parte anche del club ligure.



Ecco perché, appena ne ha la possibilità, il 34enne di Napoli non perde l'occasione per ringraziare chi gli è stato vicino nei momenti più difficili della sua vita e che domenica affronterà da avversario: "Nessuno deve dimenticare che Genova è la città dove mi hanno dato la vita per la seconda volta - ha ricordato oggi il calciatore dalle colonne del Corriere dello Sport - Nel 2001, la mia malattia in certi posti nemmeno la conoscevano. Devo ringraziare il dottor Marco Stellatelli che lavorava al San Paolo di Savona. Lui e lo staff sanitario del Genoa mi diedero la possibilità di curarmi al meglio e io sarà sempre grato a quella città“.



Aldilà della malattia Pisacane non dimentica gli anni del suo inizio di carriera, trascorsi in maglia rossoblù: "Mi sono trovato lì in un momento particolare e ho fatto parte del gruppo con giocatori come Milito e Stellone che vinsero la B e arrivarono a far bene in A. Dopo la retrocessione, però, avevano bisogno di giocatori esperti per risalire e io ho iniziato a finire in giro. Quando inizi così non è facile ma io non mi sono mai arreso e pur faticando il doppio ho sempre pensato di poterci arrivare, sapendo che, però, dovevo dare più degli altri".



Tra le cose più importanti rimaste a Pisacane dell'esperienza in Liguria c'è anche la profonda amicizia con il conterraneo Mimmo Criscito: "Siamo partiti insieme da Napoli, dalla stazione di via Garibaldi con una valigia piena di sogni e speranze. Siamo ottimi amici, ogni volta che ci vediamo è come se il tempo si fermasse".