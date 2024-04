Cagliari, Ranieri: 'Spiace per Shomurodov, Sulemana è importante'

, allenatore del, parla ai microfoni di Sky dopo il pareggio della sua squadra contro il Verona, nella 30esima giornata di Serie A: "Mi dispiace per Shomurodov perché stava facendo bene ma avevo bisogno di Viola tra le linee e siamo andati meglio. Temevo il Verona, attaccano bene e ci hanno allungato. Nel secondo tempo siamo riusciti a giocare come volevamo"."Stiamo bene fisicamente e mentalmente. Cercheremo di fare qualche punto per salvarci. Oggi era una partita difficilissima, quando non riesci a vincere è importante non perdere. Scuffet è stato bravo a tenerci in piedi, fortunatamente è stato annullato il gol del 2-0 per fuorigioco, ma poi siamo stati bravi".

: "Lui ha corsa, resistenza, velocità e tiro da fuori. Nel suo momento migliore si è fatto male e poi l'ho recuperato piano piano. Oggi è stato importante metterlo in campo nel secondo tempo, insieme a Prati".