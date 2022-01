Daniele Baselli è ormai un nuovo giocatore del Cagliari. L'accelerata del Torino su Samuele Ricci ha sbloccato il passaggio del centrocampista alla corte di Mazzarri. Il Corriere dello Sport assicura che Baselli, atteso già ieri in Sardegna ma in arrivo nella giornata di oggi per la firma sul contratto che verrà rinnovato automaticamente in caso di salvezza.