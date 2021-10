Cagliari-Roma 1-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 8' s.t Pavoletti (C), 25' s.t Ibanez (R), 33' s.t Pellegrini (R)



Assist: 8' s.t Bellanova (C), 25' s.t Pellegrini (R)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Carboni, Ceppitelli, Zappa; Bellanova, Deiola (37' s.t Keita Baldè), Marin, Grassi (34' s.t Oliva), Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti All. Mazzarri



Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina (12' s.t Afena-Gyan); Cristante, Veretout (45' +1 Kumbulla); Pellegrini, Zaniolo (36' s.t Calafiori), Mkhitaryan (1' s.t El Shaarawy); Abraham. All. Sacramento/Mourinho



Arbitro: Ivano Pezzutto di Lecce



Ammoniti: 28 s.t Joao Pedro (C), 31' s.t Lykogiannis (C), 35' s.t Abraham (R), 38' s.t Calafiori (R), 39' s.t Sacramento (R), 42' s.t Bellanova (C)