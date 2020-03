Cagliari-Roma 3-4 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 28’ p.t. Joao Pedro (C), 29’ p.t. Kalinic (R), 42’ p.t. Kalinic (R), 19’ s.t. Kluivert (R), 30’ s.t. G.Pereiro (C), 36’ s.t. Mkhitaryan (R), 44 s.t. Joao Pedro (C)



Assist: 28’ p.t. Oliva (C), 42’ p.t. Mkhitaryan (R), 19’ s.t. Kalinic (R), 30’ s.t. Nainggolan (C)



Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita (21’ s.t. Pereiro), Oliva, Rog (45’ s.t. Ragatzu); Nainggolan; Joao Pedro, Paloschi (21’ s.t. Simeone). All.: Maran



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres (39’ s.t. Santon), Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Villar; Under (31’s.t. C.Perez), Mkhitaryan; Kluivert (40’ s.t. Veretout); Kalinic. All.: Fonseca



Arbitro: Di Bello di Brindisi



Ammoniti: 34’ p.t. Under (R), 35’ p.t. Joao Pedro (C), 10’ s.t. Villar (R), 21’ s.t. Simeone (C), 33’ s.t. Kluivert (R), 35’ s.t. Pellegrini (C), 46’ s.t. Pau Lopez (R), 51’ s.t. Santon (R), 52’ s.t. Ragatzu (C)