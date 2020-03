Cagliari-Roma, in campo alle 18, è la seconda e ultima partita di questa domenica di Serie A. Fonseca fa riposare Dzeko, come prima punta gioca Kalinic. Maran cambia, a sorpresa: fuori Cragno e Simeone, dentro Olsen e Paloschi. Di seguito, le formazioni ufficiali.



CAGLIARI – Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Paloschi.



ROMA – Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.