Cagliari-Salernitana apre venerdì sera la 14esima giornata di Serie A con calcio d'inizio alla Sardegna Arena alle 20.45. Un incredibile scontro salvezza già decisivo per entrambe dato che le due formazioni chiudono la classifica all'ultimo posto a pari punti, 7 e hanno un disperato bisogno di conquistare i tre punti per riportarsi a distanza d'aggancio con le formazioni che occupano oggi i piazzamenti salvezza.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Cagliari-Salernitana sarà trasmessa sia su Dazn che sui canali Sky e in particolare su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251). Inoltre gli abbonati di Dazn, SkyGo e Now potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Grassi, Marin, Bellanova; João Pedro, Keita.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Simy, Bonazzoli.