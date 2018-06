Lucas Castro non sarà un calciatore del Cagliari. Secondo L'Unione Sarda, la trattativa è saltata nelle ultime ore per volontà del presidente Giulini, che ha ordinato al ds Carli di interrompere i contatti. Il club rossoblù ha inserito anche Ionita (oltre ad Andreolli) per sbloccare l'operazione, senza ricevere alcuna risposta dal Chievo Verona.