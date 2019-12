Cagliari-Sampdoria 2-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 7’ p.t Cerri (C), 3’ s.t. Ragatzu (C), 42’ s.t. Gabbiadini (S)



Assist: 7’ p.t. Ragatzu (C), 3’ s.t. Ionita (C)



Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Deiola, Oliva, Ionita; Castro (29’ s.t. Nainggolan); Ragatzu (44’ s.t. Nandez), Cerri (38’ s.t. Joao Pedro). All. Maran



Sampdoria (4-4-2): Audero; Ferrari (1’s.t. Regini), Chabot, Murillo, Thorsby; Leris, Vieira, Linetty, Augello; Maroni (19’ s.t. Rigoni), Caprari (39’ s.t. Gabbiadini). All. Ranieri



Arbitro: Manganiello di Pinerolo