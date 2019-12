Cagliari-Sampdoria 4-3 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 38’ p.t. Quagliarella (S, rig.), 7’ s.t. Ramirez (S), 24’ s.t. Nainggolan (C), 25’ s.t. Quagliarella (S), 29 s.t. Joao Pedro (C), 31’ s.t. Joao Pedro (C), 52' s.t. Cerri (C)



Assist: 7’ s.t. Quagliarella, 25’ s.t. Gabbiadini (S), 29’ s.t. Pellegrini (C), 31’ s.t. Nainggolan (C), 48' s.t.. Pellegrini (C)



Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Castro (12’ s.t. Nandez), Cigarini, Rog (39’ s.t. Ionita); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (48' s.t. Cerri). All.: Maran



Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Ramirez (33’ s.t. Caprari), Vieira, Ekdal (29’ s.t. Linetty), Jankto; Quagliarella, Gabbiadini (36’ s.t. Rigoni). All.: Ranieri



Arbitro: Aureliano di Bologna



Ammoniti: 24’ s.t. Nandez (C), 44' s.t. Faragò (C)