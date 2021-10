Il match delle 12.30 fra Cagliari e Sampdoria sarà diretto da Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Preti e Macaddino. Al Var Manganiello, Avar Lo Cicero. Il quarto uomo sarà Marini. Rivivi gli episodi dubbi su Calciomercato.com.



4' - Joao Pedro segna il vantaggio del Cagliari ma la terna annulla per fuorigioco. come da protocollo, il Var riguarda l'azione e convalida il gol: Keita riceve in posizione regolare prima di crossare per Joao Pedro che segnerà di testa.



92' - Caputo finisce a terra in area, ma il contatto con Ceppitelli non è sufficiente a far fischiare rigore ad Ayroldi, che giustamente lasica correre. D'Aversa esagera con le proteste e viene espulso.



Alle 15 scendono invece in campo Udinese-Bologna, Genoa-Sassuolo ed Empoli-Atalanta.

Udinese-Bologna sarà arbitrata da Abisso, assistito da Bottegoni e Raspollini. Il quarto uomo sarà Cosso. al Var Doveri, Avar Imperiale. Genoa-Sassuolo è invece stata assegnata a Chffi, i cui assistenti saranno Mondin e Della Croce. Il quarto uomo sarà Mele, al Var Fabbri, Avar Liberti. Infine, Empoli-Atalanta sarà arbitrata da Serra, con Rossi e Fiore come assistenti, Camplone quarto uomo, Banti al Var e Carbone all'Avar.Calciomercato.com è pronto a raccontare gli episodi da moviola.



10' - Scamacca si invola verso la porta del Genoa e batte Sirigu, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Dopo un invinita review, il Var conferma la decisione di Chiffi.