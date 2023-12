Cagliari-Sassuolo 2-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 7' p.t Erlic (S), 45' s.t +4 Lapadula (C), 45' s.t +8 Pavoletti (C)



Assist: 7' p.t Laurientè (S), 45' s.t +4 Luvumbo (C), 45' s.t +8 Shomurodov (C)



Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello (45' s.t +2 Mancosu); Nandez (13' s.t Pavoletti), Prati (45' s.t +2 Petagna), Sulemana (13' s.t Luvumbo), Viola, Oristanio (29' s.t Shomurodov), Lapadula . All. Ranieri



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (28' s.t Bajrami); Racic (36' s.v Volpato), Henrique; Castillejo (19' s.t Ferrari), Thorsrtvedt, Laurientè (19' s.t Pedersen); Pinamonti (36' s.t Mulattieri). All. Dionisi



Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia



Ammoniti: 9' p.t Laurientè (S), 35' p.t Tressoldi (S), 43' p.t Erlic (S), 10' s.t Goldaniga (C), 45' s.t +3 Thorstvedt (S), Mulattieri 45' s.t +5 (S)



Espulsi: 17' s.t Tressoldi (S)