Cagliari-Sassuolo: Cragno, Capradossi e Pereiro richiesti in Serie B

Il portiere del Sassuolo, Alessio Cragno (classe 1994 ex Cagliari e Monza) è richiesto in Serie B dalla Cremonese (lo Spezia insiste per Tsadjout), che tratta il trequartista Falletti della Ternana, pronta a sostituirlo con il connazionale Gaston Pereiro del Cagliari. Dove il difensore Capradossi è nel mirino del Cosenza.