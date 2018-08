Sconfitta di misura per il Cagliari alla Sardegna Arena nell'amichevole di lusso contro l'Atletico Madrid. Decide una rete di Borja su assist di Gelson alla mezzora. Nella ripresa i sardi provano a reagire e colgono una traversa con Deiola. CI provano anche Sau e Han, poi è Mollejo a fallire il 2-0. Finisce 1-0 per l'Atletico Madrid, ma sono tanti i segnali positivi per Rolando Maran in vista della partita di Coppa Italia di domenica contro il Palermo. Al termine della partita giro di campo e lacrime per Cossu, al passo d'addio.