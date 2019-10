Il Cagliari si è allenato questa mattina ad Assemini in preparazione della gara contro i granata in programma domenica (ore 15) allo stadio “Olimpico - Grande Torino”. Sotto gli occhi del Presidente Giulini, che ha assistito a tutto l’allenamento da bordo campo, i rossoblù hanno svolto prima la fase di attivazione, poi la parte tattica: focus sugli sviluppi offensivi. La seduta è proseguita con una partitella per concludersi con una serie di esercitazioni sui calci piazzati. Il capitano Ceppitelli è rientrato in gruppo, anche Fabrizio Cacciatore ha svolto tutto l’allenamento con la squadra. Parzialmente in gruppo Lykogiannis. Domani mattina nuova seduta ad Asseminello.