L'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con la Sampdoria: "Abbiamo passato 15 giorni di tensione. Non abbiamo fatto niente, ma essere riusciti a prendere il risultato negli ultimi secondi credo sia un buon segno. Joao Pedro? Aveva fatto tre partite in una settimana, ma ho altri giocatori importanti. Se vogliamo salvarci non devo avere 11 titolari, ma almeno 18 per cercare di esprimere le loro qualità".