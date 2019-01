Il Cagliari ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Sportivo di Assemini, in preparazione alla partita di lunedì contro l’Atalanta. La seduta ha preso avvio in palestra con l’esecuzione di lavori di core stability e forza specifica. A seguire, lavoro atletico sul campo. Personalizzato per Andreolli, Bradaric, Cerri e Sau. Il centrocampista croato ha accusato un risentimento ai flessori della coscia destra nel pre-gara del match di sabato contro il Sassuolo. Domani è in programma una doppia seduta di allenamento. Lo riporta il sito ufficiale del Cagliari.