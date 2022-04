Cagliari al lavoro al Centro sportivo di Assemini, impegnato oggi in una doppia seduta. Lavori dedicati allo sviluppo della forza ed esercitazioni sull’1 contro 1 e al 3 contro 3 per iniziare la giornata. Al pomeriggio, con il presidente Giulini ad assistere all’allenamento da bordocampo, la squadra ha svolto prima un riscaldamento tecnico: a seguire serie di esercitazioni tattiche ed una partita a tema. Parzialmente in gruppo Luca Ceppitelli, lavori personalizzati per Edoardo Goldaniga, Nahitan Nandez, Adam Obert e Marko Rog: il centrocampista croato deve smaltire una contusione al piede sinistro riportata in allenamento. Il gruppo si ritroverà ad Asseminello domani, giovedì 21 aprile, al pomeriggio".