L'attaccante del Cagliari Giovanni Simeone è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Parma: "Pareggiare a Brescia o con l'Inter è difficile, abbiamo fatto punti importanti nelle ultime partite. Cagliari-Parma spareggio per l'Europa? Stanno facendo molto bene e il nostro percorso è simile: sarà una bella sfida, speriamo di sfruttare il vantaggio di giocare davanti ai nostri tifosi. Partita giusta per rivedere un mio gol? È sempre la partita giusta, speriamo arrivi, l'umiltà e la voglia di migliorare non mi mancano".