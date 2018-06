Nuova avventura alle porte per l'attaccante attualmente alla Fiorentina, Diego Falcinelli. Secondo SardegnaSport.com, il Cagliari sta pensando proprio al centravanti della Fiorentina (in prestito dal Sassuolo per ancora un altro anno) per regalare al neo tecnico Rolando Maran la prima pedina per il nuovo attacco dei sardi. Secondo il portale, sarebbero già iniziati i sondaggi tra il club del presidente Giulini e il Sassuolo, che detiene il cartellino di Falcinelli.