Il Cagliari riporta a casa il numero uno Aresti (Olbia, per lui un contratto biennale), piace Grassi controriscattato dal Napoli dopo il riscatto della Spal. L’Udinese tratta Mandragora e Audero (i bianconeri avranno l’opzione di riacquisto) con la Juve, si sonda pure Cerri (che piace all’Eintracht e al Cagliari), per la difesa fari su Munoz (Leganes), Musacchio il sogno, idea Vicari (la Spal tratta il rinnovo). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Chievo stringe per Letizia (si tratta col Benevento). In difesa Andreolli (Cagliari) in pole, per la fascia piace pure Milic (ex Napoli).