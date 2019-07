L’operazione Rog, portata a termine ieri sera dal Cagliari col Napoli, non è l’unica. I sardi vogliono alzare l’asticella e puntare a qualcosa in più. Per questo ieri a Pejo c’è stato un lungo summit tra il ds Marcello Carli, che lavora senza soste, e il tecnico Rolando Maran. Nel pomeriggio al Kristiania, accompagnato dal papà, è piombato il portiere Guglielmo Vicario, 22 anni, ex Venezia e destinato a diventare il post Cragno. Solo che, come fece a suo tempo Alessio, deve prima fare un altro step. Andrà quindi al Benevento (dove arriva pure l'ex Sau), che ha battuto Frosinone e Perugia.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, al Cagliari interessa molto l’esterno del Frosinone, Paganini, 26 anni. Per Carli, tornato in serata a Milano, l’operazione è da fare. Mentre il presidente non molla l’obiettivo Nandez, ormai in rotta col Boca. Ma la trattativa ora è stata congelata. Dovesse sbloccarsi, il Cagliari farebbe partire il regista croato Filip Bradaric sul quale è piombato il Paok Salonicco. Pagato 4 milioni e mezzo, i sardi ne chiedono 6. Partirà anche Colombatto (su di lui potrebbe tornare il Verona). Si tratta, solo per soldi, con la Roma per il desiderio Defrel. Stallo sui fascicoli Romagna e Joao Pedro, la società non ha fretta di cedere i due giocatori. Mentre Carli, dopo Capello, manda a Venezia pure il centrocampista (classe 2000) Fabrizio Caligara. Biancu (centrocampista classe 2000, era a Olbia) ha la valigia pronta verso Pisa, invece Ladinetti resterà, come fuori quota nella Primavera.