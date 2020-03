Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti questa mattina al Centro sportivo di Assemini. Squadra divisa in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nella gara di ieri hanno svolto un lavoro defaticante; per gli altri la seduta è iniziata con l’attivazione e dei lavori neuromuscolari con la palla. In chiusura partita a campo ridotto. Ceppitelli ha continuato il lavoro personalizzato; terapie per Paolo Faragò.