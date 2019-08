Non solo Nainggolan dall'Inter e Rog dal Napoli. Il Cagliari sta imbastendo un centrocampo di livello assoluto e secondo il Corriere dello Sport chiuderà anche il colpo Nandez dal Boca Juniors. Il centrocampista uruguaiano piace da tempo proprio anche a Napoli, Inter e Roma e non è escluso che l'affare con gli Xeneizes possa essere correlato per un passaggio futuro in una big.