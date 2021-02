Cagliari-Torino 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 31' s.t Bremer (T)



Assist: 31' s.t Mandragora (T)



Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Rugani, Ceppitelli (34' s.t Pereiro), Godin; Zappa (44' s.t Duncan), Marin, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan (34' s.t Pavoletti), Joao Pedro; Simeone (25' s.t Cerri). All. Di Francesco



Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo (43' s.t Vojvoda), Rincon, Mandragora, Lukic (33' s.t Baselli), Ansaldi; Zaza (33's.t Bonazzoli), Belotti. All. Nicola



Arbitro: Daniele Orsato di Schio



Ammoniti: 26' p.t Lukic (T), 5' s.t Belotti (T), 19' s.t Simeone (C), 27' s.t Ceppitelli (C), 43' s.t Zappa (C)