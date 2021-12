Il Cagliari ha iniziato la rivoluzione prevista per gennaio. Fuori Godin e Caceres, e dentro altri due difensori. Per ora. Il club rossoblù sta chiudendo gli arrivi di Matteo Lovato in prestito dall'Atalanta ed Edoardo Goldaniga dal Sassuolo. Accordi a un passo, presto Mazzarri avrà due nuovi rinforzi con l'obiettivo di lottare per non retrocedere.



RIVOLUZIONE - A metà campionato il Cagliari è penultimo a 10 punti e -6 dalla zona salvezza, una sola vittoria e il secondo peggior attacco (40 gol subiti) dopo quello della Salernitana ultima. Non solo Lovato e Goldaniga, nel mercato di gennaio è prevista una mezza rivoluzione in casa rossoblù e nelle prossime settimane potrebbero arrivare nuovi giocatori.