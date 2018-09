Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini. Senza gli 8 Nazionali (Barella, Cerri, Bradaric, Cragno, Ionita, Klavan, Likogiannis e Romagna), la squadra ha svolto la prima parte della seduta in palestra: esercizi di attivazione e poi lavoro di forza individuale. Quindi, agli ordini di mister Maran e del suo staff, i rossoblù sono scesi in campo lavorando con la palla: riscaldamento e una serie di esercitazioni tecniche ad alta intensità per allenare la superiorità e l’inferiorità numerica. In chiusura partitella a campo ridotto.

Ceppitelli, Faragò e Rafael hanno proseguito nel lavoro personalizzato.

La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì pomeriggio.