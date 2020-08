Terzo tampone negativo per i calciatori del Cagliari. Oggi pomeriggio è arrivato l'esito dei test effettuati ieri dalla squadra allenata da Di Francesco. Cha da domani potrà allenarsi tutta assieme e non solo a piccoli gruppi come accaduto dall'inizio della preparazione ad oggi ad Asseminello. Gli ultimi controlli non riguardano i quattro giocatori positivi (Despodov, Bradaric, Cerri e Ceppitelli) e i due non positivi ma sotto sorveglianza attiva.