Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento in prestito all’Olbia sino al giugno 2019 del giocatore Damir Ceter.

Arrivato nel gennaio 2018 durante la sessione di mercato invernale proveniente dal Deportivo Quindio, Ceter, classe 1997, è sceso in campo 6 volte nella stagione scorsa, dimostrando notevoli doti di velocità e potenza fisica e fornendo il suo contributo alla salvezza dei rossoblù.

Misurarsi in un campionato dagli elevati toni agonistici come quello di Serie C gli sarà utile per affinare il bagaglio tecnico e accelerare il processo di integrazione nel calcio italiano. In bocca al lupo per la nuova avventura, Damir!