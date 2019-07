Sono 27 i convocati di Rolando Maran per la prima parte del ritiro estivo del Cagliari che si svolgerà ancora una volta ad Aritzo. Un elenco in cui non compare Nicolò Barella, uomo mercato corteggiatissimo dall'Inter, ma a cui, come per Romagna e Colombatto, è stato concesso qualche giorno in più di vacanza dopo gli impegni con le nazionali. Esclusi invece perché sulla via dell'addio sia Diego Farias che Damir Ceter.



Ecco l'elenco completo:

Portieri: Simone Aresti; Giuseppe Ciocci; Alessio Cragno; Rafael de Andrade Bittencourt.

Difensori: Fabrizio Cacciatore; Luca Ceppitelli; Ragnar Klavan; Charalampos Lykogiannīs; Marko Pajač; Simone Pinna; Fabio Pisacane; Sebastian Walukiewicz.

Centrocampisti: Roberto Biancu; Valter Birsa; Filip Bradarić; Lucas Castro; Fabrizio Caligara; Luca Cigarini; Alessandro Deiola; Artur Ioniță; Cristian Oliva.

Attaccanti: Alberto Cerri; Kiril Despodov; Kwang-Song Han; João Pedro; Leonardo Pavoletti; Daniele Ragatzu.