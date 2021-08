Il Cagliari ha annunciato l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Raoul Bellanova che arriva in rossoblù dal Bordeaux in prestito con diritto di riscatto. Ecco la nota del club: "Nato a Rho, il 17 maggio 2000, è cresciuto nelle giovanili del Milan. Nell’estate 2019 viene acquistato dal Bordeaux con cui fa il suo esordio in Ligue 1 a 19 anni. Nel gennaio 2020 si trasferisce in prestito all’Atalanta: il suo debutto con i bergamaschi è datato 14 luglio, nel 6-2 contro il Brescia. La scorsa stagione ha giocato tra le fila del Pescara totalizzando 31 presenze tra campionato e Coppa Italia. Punto fermo delle Nazionali giovanili azzurre - dall’U15 all’U21 ha sinora collezionato ben 74 gare - nel 2018 ha preso parte agli Europei U19, conclusi con un secondo posto; l’anno successivo è arrivato quarto con l’U20 ai Mondiali di categoria. La scorsa stagione ha partecipato ai campionati Europei Under 21 in Ungheria e Slovenia. Difensore esterno dai notevoli mezzi atletici, dispone di una grande capacità di corsa e velocità. Disciplinato dal punto di vista tattico, tempista nell’anticipo, è bravo nella gestione del pallone anche negli spazi stretti: piede preferito il destro, sa arrivare con facilità sul fondo per servire invitanti cross a beneficio degli attaccanti. Un mix di dinamismo, spinta, tecnica e versatilità. Benvenuto in Sardegna, Raoul!".