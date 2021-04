Cagliari-Verona 0-2 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 9' s.t Barak (V), 45' +9 Lasagna (V)



Assist: 9' s.t Veloso (V)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan (16' s.t Pereiro); Zappa, Nandez (26' s.t Marin), Duncan (37' s.t Pavoletti), Nainggolan, Lykogiannis (16' s.t Asamoah), Joao Pedro, Cerri (16' s.t Simeone). All. Semplici



Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato (32' s.t Magnani), Dimarco; Lazovic, Veloso, Tameze (10' s.t Sturaro), Faraoni; Zaccagni (32' s.t Salcedo), Barak (21' s.t Bessa); Lasagna. All. Juric



Arbitro: Daniele Doveri di Roma1



Ammoniti: 6' p.t Lovato (V), 25' Klavan (C), 43' s.t Sturaro (V), 45' +3 Lazovic (V)



Espulsi: 44' s.t Juric (V)