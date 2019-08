Cagliari in campo in vista dell'Inter. Queste le novità dal report ufficiale: "La sfida della Sardegna Arena contro l'Inter si avvicina e la truppa rossoblù serra i ritmi della preparazione. Mattinata sul prato di Asseminello per i ragazzi di Maran, che torneranno al lavoro venerdì, ancora al mattino.



Lo staff tecnico ha proposto una parte iniziale finalizzata alla messa in moto con circuiti di agilità tecnica a coppie. A seguire ci si è concentrati sulla tattica, con gli sviluppi della fase offensiva. A chiudere la seduta una serie di partitelle a campo ridotto.



Lavora sempre a parte Leonardo Pavoletti, prosegue il programma personalizzato Fabrizio Cacciatore".