Cagliari, Yerri Mina è arrivato. E ora corsa per Barak

"Felice di essere qua, sono pronto". Sono le prime parole in rossoblù del nuovo acquisto del Cagliari Yerry Mina, riportate dall'Ansa: il difensore è arrivato questa mattina all'aeroporto di Elmas e in giornata firmerà il contratto per poi raggiungere i compagni per l'amichevole di questo pomeriggio contro i dilettanti del Pirri. Una trattativa con la Fiorentina rimasta "coperta" fino all'ultimo, poi nei giorni scorsi l'accelerazione decisiva.



Il difensore centrale è stato accolto dalla super tifosa Milena Masala che gli ha regalato la sua prima sciarpa rossoblù. Poi le prime dichiarazioni: Mina potrebbe essere schierato già lunedì contro la Roma. Classe 1994, colombiano, ha giocato ottantasei gare nell'Everton tra il 2019 e il 2023 realizzando sette reti. Finora poco fortuna nell'avventura italiana frenata da un infortunio a inizio stagione: solo sette presenze con la maglia viola, sei spezzoni e una partita intera in Conference league. Ore decisive anche per Barak, altro giocatore della Fiorentina: il mercato invernale chiude stasera alle 20.