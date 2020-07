Walter Zenga, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa al termine della partita persa 1-0 contro l'Udinese.





SULLA PARTITA - "Che se avessimo approcciato la partita dall'inizio come nel secondo tempo si sarebbe visto un altro Cagliari. Abbiamo sbagliato qualcosa nella distribuzione del gioco, poi ci si siamo sistemati e abbiamo fatto meglio".





SULLE SOSTITUZIONI - "Ho tolto Ladinetti perché volevamo essere più offensivi, l'ho cambiato non per la sua prestazione che è stata buona, invece nel centrocampo a due abbiamo pensato facesse fatica. Pereiro ha fatto bene, il suo ruolo è quello sottopunta e ha fatto anche bene. Ragatzu è entrato da falso 9, poi lo abbiamo allargato: è un giocatore che può fare tranquillamente esterno. Abbiamo cercato di allargarli per costringere i 5 dell'Udinese a dividere in linea"