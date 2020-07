Walter Zenga, allenatore del Cagliari, parla dopo il pareggio contro il Bologna. Queste le sue parole a Sky Sport: "Io ho rischiato di più sui corner, abbiamo sbagliato i tempi di battuta. Conosco bene Sinisa e lui conosce me, li avevo preparati molto bene. Ma sono felice perché ho visto un grande amico, sono contento che stia bene".



SU SIMEONE - "Simeone ha segnato quattro gol in quattro partite, direi che è bello così. Volevo tirarlo fuori, ma per la storia delle sostituzioni non ho potuto".