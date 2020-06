Walter Zenga, allenatore del Cagliari, a Tuttosport ha parlato di Radja Nainggolan: "Radja è un giocatore di categoria superiore. A me piuttosto ha stupito il fatto che non sia rimasto all’Inter. Per me lui, l’ho detto, è un giocatore da Inter tutta la vita e sappiamo benissimo che a Cagliari è di passaggio: se poi il passaggio dovesse durare un altro anno, beh mi bacerò i gomiti. In caso contrario farò sempre il tifo per lui perché, conoscendolo, ho trovato proprio una bella persona".